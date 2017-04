Polícia encontra três corpos queimados em Vilhena; uma vítima é identificada

A polícia identificou uma das três vítimas encontradas carbonizadas dentro de um veículo na zona rural de Vilhena neste sábado, 29, no km 17 da Linha 90.

Os corpos foram encontrados nas proximidades da Fazenda Vilhena, que em 2015 foi palco de uma outra chacina que deixou cinco mortos. O dono da fazenda para a qual duas das vítimas teriam ido entregar mercadorias, foi quem comunicou a Polícia.

Valdinei Assis da Silva, 35 anos, seria o condutor da picape Ranger com placas NCR 7151 de Vilhena, onde o trio foi queimado.

Familiares de Valdinei estiveram no local onde os corpos foram encontrados e contaram aos policiais que ele havia saído de casa dizendo que iria pescar e não foi mais visto.

A Polícia já tem os prováveis nomes das outras duas vítimas. As informações foram passadas à polícia pelo dono da fazenda, mas, como ainda não há uma identificação oficial feita pela família, os nomes ainda não foram divulgados.

De acordo com uma fonte policial, uma das linhas de investigação é que grupo tenha sofrido uma emboscada. Os três homens podem, inclusive, terem sido mortas em outro local e levadas para onde foram queimados.

Devido às condições que ficaram os corpos, não foi possível à perícia identificar perfurações de bala. Também não foram encontradas perfurações na lataria do veículo, o que reforça a hipótese do trio ter sido assassinado fora do carro.

A polícia agora busca identificar parentes dos dois homens, que seriam de Campos de Julho (MT), para buscar formas de confirmar as identidades dadas pelo fazendeiro.

