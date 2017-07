Polícia Federal apreende quase 30kg de skank no aeroporto da Capital.

A droga veio a Porto Velho em um barco vindo de Manaus e teria destino a Natal. Cinco pessoas foram presas.



Por volta das 4h da madrugada desta sexta-feira (07), a Polícia Federal realizou a apreensão de quase 30 kg Skank. O skank é uma espécie de maconha (cannabis sativa), cultivada em laboratório, com efeito concentrado.

Não chega a ser uma maconha transgênica, porque a estrutura molecular da semente não é modificada. A diferença está no cultivo, feito em estufas com tecnologia hidropônica — plantação em água, como ocorre com algumas espécies de alface.

A droga chegou na capital através de um barco vindo de Manaus, e seria transportada de avião até Natal. Cinco pessoas foram presas no Aeroporto Internacional Jorge Teixeira, e encaminhadas para a sede da Polícia Federal para a realização do flagrante. A identificação das cinco pessoas presas não foi divulgado.