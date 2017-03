Polícia localiza veículo usado em explosão de caixa eletrônico e prende quatro por furto de dinheiro

Quatro homens que foram rendidos ficaram como reféns, foram detidos pela Polícia Militar com a quantia de R$ 1.720,00 que eles recolheram no chão após os bandidos irem embora.

G. K.S., 23 anos, foi localizado no posto Japonesa com R$ 1.320,00 e indicou E.J.S, 44 anos, que tinha a quantia de R$ 260,00. O mototaxista I.S tinha apanhado R$ 60,00 no chão e acabou detido. O terceiro acusado e o mototaxista indicaram o balconista da lanchonete da rodoviária, L.T.N, que tinha se apossado de R$ 80,00.

Os criminosos chegaram ao pátio do terminal da rodoviária portando armas longas nas mãos e armas menores na cintura, renderam passageiros que aguardavam ônibus, outras que assistiam televisão, o balconista da lanchonete, e os colocaram enfileirados, de costas para o caixa eletrônico.

Um homem que passava pela Avenida Duque de Caxias recebeu ordem de parada por um dos ladrões, mas arrancou o veículo e fugiu, avisando em seguida a PM que um roubo estava em andamento.

Segundo as testemunhas, a primeira tentativa de explosão falhou, e um dos bandidos teria dito para um comparsa: “fica tranquilo que é assim mesmo”. O balconista disse que uma das placas do caixa eletrônico voou após a segunda explosão e quase atingiu um homem. Várias vidraças estouraram e parte do teto da lanchonete desmontou. A PM recolheu no local uma munição calibre 12 intacta.

O caixa eletrônico da rodoviária havia sido abastecido na tarde de sexta-feira, e segundo a polícia apurou um motorista de ônibus escolar avistou um veículo Renault, com placa vermelha, parado na Linha 80, próximo da Pedreira Realeza. Também foi relatado aos militares que, na tarde de ontem, um indivíduo num veículo com as mesmas características, teria discutido no pátio do Posto Savana, na BR-364, saído e voltado com outros elementos.

