Polícia mata dois acusados de assalto a mercado em Porto Velho

Matheus foi socorrido com vida por uma equipe avançada do Samu para o pronto socorro do hospital João Paulo II, onde não resistiu aos ferimentos. Bebê morreu no local.

De acordo com informações de testemunhas, a dupla chegou no mercado em uma motocicleta modelo Falcon de cor preta e deixou o veículo ligado na frente do estabelecimento . Em seguida, eles renderam um policial militar que estava fazendo compras.

Os bandidos pegaram a arma do policial e o dinheiro do no caixa, mas o filho do dono do mercado conseguiu retirar a chave da moto da ignição, dificultando a fuga dos bandidos. Ele também acionou a PM.

Quando os bandidos estavam saindo, viram que a moto estava desligada e empurraram o veículo . O proprietário do comércio teria pego uma arma e entregado para o polícial, que deu voz de parada à dupla . Os criiminosos atiraram contra ele e teve início um tiroteio.

Publicidade

Eles largaram a moto e saíram correndo rumo a avenida Alexandre Guimarães, onde tentaram roubar um carro de luxo que estava estacionado. Diante de sérias ameaças, a vítima saiu do carro pedindo por socorro. Outro policial que passava pelo local observou que se tratava de um roubo em andamento e deu voz para que eles largassem as armas, mas, como resposta, atiraram em sua direção. Houve nova troca de tiros e os dois homens foram baleados. Logo o reforço de policiais chegou no local.

O médico do Samu constatou que Rivaldo já estava sem vida, enquanto Matheus ainda respirava com dificuldades, pois levou um tiro na cabeça. Os policiais isolaram o local e a perícia técnica, junto com o rabecão, foi acionada para fazer os trâmites legais. Após a finalização da perícia , o corpo do suspeito foi removido para o Instituto Médico Legal para necropsia . O caso foi registrado na Central de Flagrantes.

HOMEM BALEADO NO CONFRONTO COM A PM MORREU NO HOSPITAL

Na madrugada desta sexta-feira, a equipe médica do hospital João Paulo II constatou a morte de Matheus Ribeiro da Conceição, 21 anos, após o mesmo ter dado entrada na unidade de saúde, conduzido por uma equipe do Samu. Ele participou do roubo de um mercado na noite de quinta-feira (19) no cruzamento das Avenidas Rio de Janeiro e Campos Sales, no bairro Areal , centro, em Porto Velho. Durante confronto com um policial militar de folga, levou um tiro na cabeça.

.