Polícia prende casal acusado de envolvimento em estupro com magia negra em motéis de Porto Velho

Porto Velho, Rondônia – Chegou à Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) uma ocorrência onde uma moça foi abordada pelo Facebook para um emprego, então passaram a falar com a mesma pelo WhatsApp e marcaram de buscá-la. Um rapaz foi até a casa da mesma de moto e a pegou, sendo que no caminho pegou outra mulher. Pararam em um terreno baldio e a ameaçaram com uma faca, quando então colocaram um capuz em sua cabeça e amarraram suas mãos, levando-a para um motel que posteriormente ela reconheceu como sendo Concord. Naquele local a colocaram nua no meio de um desenho de estrela, amarrada e com o capuz cobrindo seu rosto.

Ela informa que acenderam uma vela preta e leram alguns textos, sendo que na sequência ela foi obrigada, por ameaça, a se relacionar sexualmente com o homem, sendo deixada nas imediações do mercado Irmãos Goncalves. A vítima registrou ocorrência, foi encaminhado para exames e oitivada na Deam, porem como seu celular fora levado ela pode apenas fornecer um número de telefone pelo qual fizeram contato com a mesma. No decorrer dos dias, com a investigação em curso, descobriu-se que duas outras vítimas foram abordadas de forma semelhante, via Facebook e WhatsApp , sendo que a diferença ocorreu que ao invés de oferecerem um emprego, foi oferecido um teste para serem modelos, e foram buscadas no Porto Velho Shopping.

As demais informações por elas passadas são as mesmas da primeira vítima, ou seja, ameaça com uma faca, foram amarradas, e também existia um ritual semelhante com o desenho feito por giz e a vela preta. Bem como todas foram ameaçadas e suas famílias, caso denunciassem. Ocorre que esses dois fatos foram encaminhados à Depca por serem as vítimas menores de 18 anos. Essas vítimas trouxeram outro número telefônico e o nome de outro motel. Nesse momentos os policiais da Deam já estavam atras das funcionárias do primeiro motel e imagens. Com a ocorrência do último fato, no final de semana de carnaval, que transcorreu de forma igual as duas menores (agência de modelo, capuz, ameaça com faça, ritual, abandono com mais ameaças à família) surgiu uma nova informação, a placa do veículo usado pelos investigados, ou seja, uma motocicleta preta.

Dois inquéritos foram instaurados na Deam e um na Depca sobre os fatos. As investigações do sevic da Deam com relação aos números de telefone, placa do veículo (que descobriu ter um número diferente), imagens e demais detalhes colhidos pelas vítimas, como retrato falado dos suspeitos, possibilitaram a identificação dos dois suspeitos. Os policiais da Deam trabalharam em horários noturnos, fazendo campana e usaram de todas as formas possíveis de investigação. Com os suspeitos foi feita investigação no Facebook de onde foram retiradas fotos dos suspeitos, que foram mostradas às vítimas sendo que as mesmas os reconheceram através das imagens. Com essas informações foram feitos pedidos de prisão temporária e busca e apreensão na residência dos investigados. Hoje pela manhã (04.03.17), foram cumpridos os mandados, sendo localizados na casa da investigada mulher um canivete, giz, pedaços de velas pretas, bolsas e outros materiais apreendidos. As vítimas reconheceram a mochila e a corda. Na casa do investigado foram encontrados celulares, mochila, e outros. Três das vítimas foram à Deam onde reconheceram ambos investigados, que foram interrogados, tendo negados os fatos, embora com algumas incongruências em suas oitivas. Com a prisão dos investigados a polícia tem dez dias para finalizar o inquérito, e concluir alguns detalhes das investigações. Ainda há a possibilidade de existirem outras vítimas.

Origem e autoria da notícia: Todas as informações são da delegada de Polícia Civil Márcia Cristina, titular da DEAM – Delegacia de Atendimento à Mulher.