Policiais Militares do 3º BPM recuperam objetos minutos após serem furtados e conduzem agentes

Na madrugada da terça-feira (16) Policiais Militares do 3º BPM recuperaram calçados que haviam sido furtados minutos antes da vítima acionar a Polícia Militar, em Vilhena. Dois agentes foram encontrados com os objetos e conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Ocorrência

Em atendimento à Central de Operações 190, a guarnição de serviço compareceu em uma residência no bairro Jardim Eldorado para averiguar uma ocorrência de furto. No local uma das vítimas, que retornava do trabalho, informou aos militares as características do indivíduo que avistou pulando o muro da casa. A outra vítima disse que alguns pares de calçados haviam sido furtados.

Imediatamente a guarnição iniciou buscas nas proximidades e capturou os indivíduos Anderson M. e Edervan R. S. que estavam com alguns pares de tênis, mas não confessaram a autoria do crime. Foi realizado deslocamento até a residência do furto e as vítimas reconheceram os objetos.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos conduzidos, que foram encaminhados à Unisp.

Texto : Assessoria do 3º BPM

Jornalista Sandra Belli