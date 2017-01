Policiais rodoviários federais tapam buracos na BR-364 em Rondônia

Objetivo é evitar acidentes nos trechos mais esburacados.

Muitos motoristas reclamam da buraqueira em vários trechos da BR-364 em Rondônia. Para ajudar a evitar acidentes, diversos buracos estão sendo tapados através de um trabalho voluntário da Policia Rodoviária Federal (PRF) nos trechos que compreendem Jaru/Ariquemes e Jaru/Ouro Preto do Oeste. Segundo os agentes, são esses os locais onde mais ocorrem prejuízos materiais, além de dificultar a passagem dos veículos.

Segundo o inspetor da PRF Regis Ramos, apesar de o trabalho de manutenção das rodovias ser um dever do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), alguns policiais estão se disponibilizando para tapar alguns buracos na BR-364, em principal nos trechos perto de Jaru.

“O que estamos fazendo é uma ação voluntária feita por alguns agentes da PRF. Como nosso objetivo é garantir a vida e evitar acidentes, alguns policiais têm agido nesse sentido de melhorar a segurança nessas áreas, tapando alguns buracos isolados”, comenta o inspetor.

De acordo com Regis, o DNIT tem processos de vistoria e previsões de recapeamento e a polícia já informou a existência desses buracos junto ao órgão, porém o processo burocrático é um pouco demorado. O Rondoniagora tentou contato com o departamento, porém as pessoas responsáveis pelo setor não foram encontradas.

Apesar de não terem sido registrados acidentes fatais em razão dos trechos ruins, houve vários incidentes com pneus furados e outros problemas materiais nos veículos por conta dos buracos abertos. A Polícia Rodoviária Federal recomenda o máximo de cuidado nas rodovias para que não haja ocorrências futuras.

