Porto Velho- acusado de roubo é espancado por Populares

Populares indignados com o alto índice de criminalidade que vem ocorrendo na capital espancaram severamente um suspeito de furto em residência no final da tarde deste domingo (12), na Zona Leste de Porto Velho. O larápio quase teve a perna decepada.

De acordo com as informações colhidas pela nossa reportagem, o suspeito identificado como Nilton E S C , 27 anos, havia quebrado a parede de uma residência na Avenida Calama, Loteamento Lagoa Azul, no Bairro Planalto, e praticado furto de alguns objetos.

Vizinhos avistaram o delinquente saindo da residência com os produtos subtraídos e foram no seu encalço. Ao ser interceptado, o suspeito foi espancado sem dó pelos populares revoltados. Um dos moradores mais exaltado desferiu um golpe de terçado na região do tendão esquerdo do indivíduo, que por muita sorte não teve parte da perna decepada.

As agressões tiveram fim somente com a chegada de uma guarnição da Polícia Militar. Vizinhos mantiveram contato via telefone com a proprietária da residência. A vítima compareceu ao local e prontamente reconheceu seus objetos ora furtados. O delinquente foi socorrido e encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital João Paulo II, onde permaneceu internado sob escolta de agentes penitenciários.

Autor / Fonte: Alerta Rondônia / Richard Nunes