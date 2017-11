Porto Velho registra 70 casos de bebês infectados por sífilis congênita neste ano

A sífilis tem afetado cada vez mais as gestantes de Porto Velho. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), somente neste ano 80 grávidas já foram diagnosticadas com a doença em Porto Velho. Em 2016, o total contabilizado foi de 94 casos. Já os casos de transmissão da grávida, a sífilis congênita, para o bebê ocorreram em 70 casos, em 2017.

Na última semana, o governo federal anunciou que os 100 municípios que concentram 60% dos casos de sífilis do país receberão recurso para intensificar a ações e conter o avanço da doença. Porto Velho está na lista do Ministério da Saúde.De acordo com a enfermeira Maria de Lurdes, o diagnóstico precoce em gestantes ajuda na cura da doença, infectocontagiosa sistêmica, de evolução crônica. “O teste rápido tem que ser feito no pré-natal assim que mulher descobre que está grávida, porque se der positivo, ela tem que iniciar o tratamento o mais rápido possível. Nós capacitamos nossos profissionais para que eles identifiquem esses casos em gestantes o mais cedo possível para que ela faça todo o tratamento, que não é longo”, esclarece a enfermeira ressaltando que o parceiro da gestante também precisa de tratamento para evitar nova contaminação.

Ainda de acordo com a enfermeira, a doença, quando não tratada, progride ao longo de muitos anos. A transmissão pode ser sexual, entretanto, a mulher portadora da bactéria durante a gestação pode transmitir para o feto durante todo o período gestacional. O resultado da contaminação do feto pode ser o abortamento ou o nascimento de crianças com sífilis.

“Muitas pacientes não fazem exame VDRL ou o pré-natal para identificar a doença que, todos nós sabemos, é obrigatório. Se ela faz o tratamento como tem que ser feito e, logo no início, o bebê não corre o risco de ser infectado”, alerta.