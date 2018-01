Porto Velho registra o maior volume de chuva do Brasil em 24 horas

A umidade muito elevada e o excesso de calor na atmosfera favoreceram a formação de nuvens de tempestade sobre o Norte do Brasil. Em especial, Rondônia, Amazonas e o Tocantins tiveram chuvas volumosas no período de 24 horas.

A capital Porto Velho (RO) chegou a registrar 117 mm de chuva apenas entre a meia noite e o meio dia desta quinta-feira (4) segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). É um volume bastante elevado para um período de 12 horas e foi o maior do país entre quarta e esta quinta-feira no período de 24 horas.

No Amazonas , o acumulado chegou a 88,2 mm em Eirunepé e 47,6 mmem Manicoré, ambos no sul do estado.

O Tocantins também teve bastante chuva, inclusive na capital Palmas. O INMET registrou 57,2 mm entre às 10 horas da quarta-feira (3) e às 10 horas desta quinta-feira. Outros municípios como Marianópolis do Tocantins, Rio do Sono, Dianópolis e Taguatinga registraram acumulados entre 36 mm e 62 mm.

Mais temporais nesta sexta-feira

As áreas de instabilidade vão permanecer bastante ativas sobre a Região Norte do Brasil e a previsão é de mais pancadas de chuva para esta sexta-feira (5). Os maiores volumes são esperados novamente para Rondônia, o Tocantins, o Acre, o centro-sul do Pará e o centro-sul do Amazonas. Há risco de temporais com raios.

Todas as capitais poderão ter chuva forte, com exceção de Boa Vista. Roraima é o estado com menor possibilidade de chuva.

Autor / Fonte: Terra

Foto: Wanderson Raphael. Porto Velho