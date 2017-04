Porto Velho- Suspeitos arrombam loja e são presos pela PM

O fato aconteceu na madrugada deste sábado (15), em uma loja de confecções, que fica na Avenida Rio de Janeiro, bairro Lagoinha, zona Leste de Porto Velho. Uma dupla foi presa em flagrante acusada de tentativa de furto ao estabelecimento comercial.

Segundo informações, uma equipe da Polícia Militar foi acionada por meio do 190 informando que na loja estaria ocorrendo um furto em andamento. Rapidamente, os policiais chegaram ao local e flagraram os suspeitos dentro do comércio. Eles ainda tentaram correr, porém, sem sucesso. A grade e o cadeado do estabelecimento estavam quebrados e a porta arrombada. Um “tesourão de corte” foi apreendido em poder da dupla.

Os suspeitos receberam voz de prisão, foram conduzidos para a Central de Flagrantes e identificados como Emerson P. B. 21 anos e Caio P. A. 19 anos.