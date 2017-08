Portugal: avião faz pouso forçado em praia e mata dois banhistas

Dois banhistas morreram nesta quarta-feira (2), em uma praia da costa de Caparica, ao sul de Lisboa, em Portugal, após serem atingidos por um pequeno avião que teve que fazer um pouso de emergência. As vítimas são um homem de 56 anos e uma menina de 8, que estavam na areia no momento da aterrissagem, informou o comandante Paulo Isabel, da Capitania de Lisboa, ao jornal português Diário de Notícias.

As causas do acidente, ocorrido no início da tarde na praia de São João, quase 20 quilômetros ao sul da capital portuguesa, ainda são desconhecidas. Os dois tripulantes da aeronave, que saíram ilesos, indicaram às autoridades que tiveram problemas técnicos. Segundo o comandante Paulo, o avião teria sido alugado pela escola G-AIR, de Cascais, e era usado para voos de instrução no Aeroclube de Torres Vedras.

As equipes de emergência se deslocaram ao local do acidente para apurar as possíveis causas. A Autoridade Marítima Nacional disse que os dois tripulantes serão ouvidos pelo serviço de investigação criminal da Polícia Marítima.

Quatro ambulâncias e uma viatura da polícia, além da equipe da Polícia Marítima e do Centro de Busca e Salvamento Aéreo foram encaminhados para o local. O avião deve ser retirado da praia ainda nesta quarta-feira, informou o Diário de Notícias.

(com EFE)

Autor / Fonte: Veja

(Pedro Nunes/Reuters)