Postos chegam a cobrar quase R$ 4,10 por litro de gasolina em Porto Velho

Porto Velho, RO – O porto-velhense está sentindo, a partir desta segunda-feira (09), os efeitos do reajuste promovido pela Petrobras no valor da gasolina e no diesel na refinaria. Na prática, o aumento fora estabelecido desde dezembro do ano passado. Mas na Capital rondoniense o preço foi aumentando paulatinamente, de forma sucinta.

Hoje, muitos postos em Porto Velho apresentavam preços que chegavam praticamente à casa dos R$ 4,10.

Procurado, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Rondôni (Sindipetro) não se manifestou acerca do assunto até o fechamento da matéria.

Um condutor, que não quis se identificar, está indignado e diz ter levado um susto ao passar no posto em que sempre abastasse:

“Eu quase enfartei. Você chega no posto onde abastece seu veículo com certa regularidade e, do nada, há um aumento de quase R$ 0,30 por litro. É um absurdo. O Brasil produz petróleo. Deveríamos ter um combustível barato, acessível. Mas quando mais se fala em produção, inclusive exaltando recordes neste sentido, mais caro nós pagamos. Somos verdadeiros otários mesmo. Sacanagem enorme!”, disse.

Confira abaixo algumas fotos de preços apresentados