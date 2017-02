Precatório dos 28,86% do INCRA será expedido em 2018

Confira a lista dos servidores beneficiados.

O precatório dos 28,86% dos servidores do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria) está pronto para expedição de pagamento em 2018. Atualmente o processo encontra-se na fase conferencia dos dados dos servidores que serão beneficiados com a ação no INCRA, após essa fase segue para liberação do pagamento pela Justiça Federal.

A ação ingressada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federal no Estado de Rondônia – SINDSEF, que tramita na 2º Vara do Tribunal Regional Federal, vai beneficiar mais 130 servidores do INCRA, conforme relação abaixo:

Clique e confira os nomes dos servidores que receberão o Precatório

LISTA 1

LISTA 2

Mais informações e consulta dos valores a serem recebidos no precatório, podem ser obtidas junto ao secretário de Agricultura e Reforma Agrária do SINDSEF, Wilton Marques, diretamente no INCRA.

De acordo com as advogadas Sandra Pedreti Brandrão e Lígia Cristina Pavoni, do Escritório de Advocacia Olympio Moraes Júnior, após o pagamento do precatório, o SINDSEF ingressará com outra medida judicial, solicitando ainda a atualização e a incorporação dos valores no vencimento dos servidores.