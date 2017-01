Prefeita de Cacoal apresenta os nomes da nova administração municipal

Secretários serão avaliados nos primeiros 100 dias de governo. Prefeita falou também de medidas e metas de ajuste fiscal.

A prefeita de Cacoal (RO), Glaucione Rodrigues (PMDB), anunciou o nome dos secretários que vão compor a administração municipal a partir deste ano. O anúncio foi feito na terça-feira (3). Além da suspensão do pagamento dos recursos em andamento, a prefeita disse que adotará novas medidas, como uma auditoria por técnicos do município.

Em entrevista coletiva realizada no gabinete da prefeitura de Cacoal, Glaucione destacou que a maioria dos nomeados foi escolhido por qualificação técnica, com pouca influência política. Todos eles terão 100 dias de experiência.

“Devido o momento de crise em todo o país, não dá para apostar só na parte política, por isso grande parte de nossos secretários foi escolhido pelo currículo, sem indicação política. E eles terão um prazo de 100 dias para mostrar serviço. Se foram bem no cargo vou agradecer, caso contrário, infelizmente estará fora da administração”, aponta.

A prefeita revelou também, que, por motivo de economia de recursos públicos, nem todas as secretarias e cargos de chefia serão ocupados neste primeiro momento. “Temos 15 cargos de alto escalão, entre secretarias e autarquias, mas por uma mediada de economia só nove cargos serão ocupados agora. Isso não significa que não ficarão sem comando, pois algumas secretarias serão incorporadas a outras”, conta.

Veja os nomes dos novos secretários

Secretaria Municipal de Fazenda (Semast) – João Batista Vieira

Secretaria Municipal de Saúde Pública (Semusp) – Maria da Penha de Souza Menezes

Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (Semast) – Elias Moisés Silva

Procuradoria Geral do Município (PGM) – Matheus Bernardino Silva

Controladoria Geral do Município (CGM) – Aidevaldo Marques Silva

Secretaria Municipal de Administração (Semad) – Josiane Aparecida

Secretaria Municipal de Educação (Semed) – Severino Bertino Neto

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) – Claudia Maximina

Autarquia Municipal de Esportes (Amec) – Wellington Nunes

Secretário Chefe de Gabinete – Pedro Buralli

Secretário de Obras e Serviços Públicos (Semosp)– Elcirone Deiró

Dívidas herdadas

A nova prefeita enfatizou que as medidas de contenção de gastos são necessárias devido à situação financeira em que recebeu o município.

“Peço a compreensão de todos, pois para o município nos trilhos será preciso adotar algumas medidas de austeridades, com a contenção de gastos, tendo em vista que herdamos uma dívida de R$ 50 milhões de reais da administração passada, sendo R$ 15 milhões em dívidas e R$ 35 milhões de um empréstimo que foi feito para custear algumas obras no município de Cacoal”, expõe.

Prioridades

Em coletiva, Glaucione ressaltou algumas prioridades do governo dela, como a suspensão imediata do pagamento de contratos em andamento. O pagamento deve ser normalizado após uma auditoria feita por técnicos da prefeitura.

A prefeitura também quer agilizar a entrega das casas populares do Residencial Paineiras, construído por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida. E também melhorar a estrutura do Hospital Materno Infantil e implantar o Plano Municipal de Saúde.

O vice-prefeito de Cacoal, Elcirone Deiró, que também foi nomeado para comandar a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, revelou que abriu mão do salário de secretário, ficando apenas com os vencimentos de vice-prefeito. “O momento agora é de união e muito trabalho, por isso todas as medidas de contenção de gastos devem ser adotadas”, diz.