O prefeito do município de Candeias do Jamari, Chico Pernambuco foi assassinado hoje por dois homens que pilotavam uma moto.

O prefeito chegava em casa quando os homens o abordaram e dispararam quatro tiros à queima roupa.

A polícia ainda não tem suspeitos . Informações foram repassadas a polícia sobre as bocas de fumo que o prefeito havia fechado na cidade e ainda que ele andava com menores e isso teria sido o motivo do seu assassinato .