Prefeito de Porto Velho autoriza renovação de gratificação de servidores

O benefício atingirá mais de 100 servidores, entre os garis e os motoristas da Semob, cuidadoras da Semasf que atuam desde o Lar do Bebê à casa de acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica.

O esforço dos servidores municipais que estão ajudando a mudar a aparência e a infraestrutura de Porto Velho, seja por meio das operações de limpeza urbana, seja na desobstrução de canais, valas e recuperação de ruas, além dos cuidadores que atuam nas casas de acolhimento, foi reconhecido pelo prefeito dr Hildon Chaves que entregou na tarde desta sexta-feira (17) ao presidente da Câmara de Vereadores, Maurício Carvalho, projeto de lei renovando uma gratificação que foi criada em 2013, mas que precisa de renovação anual.

Além de Maurício Carvalho, no ato da assinatura estiveram presentes o vereador líder do prefeito na Casa, Alan Queiroz e os Subsecretários Tiago Beber, de Obras e Wellen Prestes, de Serviços Básicos. Maurício Carvalho disse ter certeza de que os vereadores farão uma tramitação rápida para que o projeto seja aprovado o mais rápido possível.

A gratificação por atividades específicas vai alcançar 1.118 servidores, que continuarão a receber a gratificação de R$ 300. Ela abrange principalmente servidores da Semusb, principalmente os garis e os motoristas e operadores de máquinas da Semob, mas inclui também cuidadores das setes casas de acolhimento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), que atuam desde o Lar do Bebê à casa de acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica.

Ao assinar a mensagem, o prefeito dr Hildon acrescentou que não vai esquecer dos trabalhadores das equipes dos mutirões, responsáveis pela mudança radical de alguns locais públicos como ginásios de esportes, praças e parques.

“Esse é um pessoal que tem trabalhado e muito. É de dia, a tarde, de noite, a toda hora o povo está vendo esse pessoal limpando ruas, retirando entulhos, enfim, estão embelezando nossa cidade. Depois desse trabalho que estão fazendo agora, virá a manutenção para que os espaços públicos não voltem a ficar com o aspecto de abandono que tomou conta da cidade. Sem desmerecer os demais servidores, pois estamos todos no mesmo barco, esses são reconhecidamente merecedores dessa gratificação, pois são os que pegam de fato no pesado e recebem os menores salários da administração pública”, justificou o prefeito dr Hildon Chaves.