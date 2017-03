Prefeito de Porto Velho faz duas alterações no primeiro escalão

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), fez duas alterações no primeiro escalão do município. O ex-vereador João Bosco da Costa, o Bosco da Federal, não responde mais pela titularidade do Instituto de Previdência do Município de Porto Velho (Ipam).

Já na Subsecretaria Municipal de Agricultura (Semagric), o pecuarista Aldo Castanheira da Silva Junior também não responde pela pasta. Ele deve ser substituído pelo agrônomo Francisco Evaldo de Lima, que já exerceu o comando da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seagri).