Prefeito de Porto Velho Hildon Chaves faz balanço das primeiras duas semanas

Prefeito falou sobre o trabalho de asfaltamento que vai ser feito Na Zona Leste.

Aprovação da reforma administrativa, bom entrosamento com a Câmara Municipal dos Vereadores, início dos trabalhos de limpeza na cidade, vistoria em bairros e reparos emergenciais em equipamentos públicos foram alguns dos temas explanados pelo prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, do PSDB, na noite da última quinta-feira (12), no programa Boa Noite Capital, do Canal 25, apresentado pelo jornalista Alessandro Lubiana.

Durante mais de uma hora, ao vivo, o prefeito respondeu questionamentos de populares. “Sobre o asfaltamento no bairro Mariana, estivemos lá sábado passado. Ele está dividido em lotes de trabalhos. Tem uma parte que já está drenada, que já dá pra asfaltar. Estamos esperando parar o período de chuvas para iniciar os trabalhos”, respondeu o prefeito a um questionamento de um morador, ao vivo, por telefone.

Hildon Chaves também foi questionado sobre água tratada, transporte público, a empresa que recolhe o lixo da cidade e ainda sobre terrenos baldios. “Vamos sim fazer fiscalização intensa para acabar com a sujeira em terrenos baldios, mas temos primeiro que dar uma reformulada no Código de Postura do município, que está defasado. Foi feito há mais de 40 anos”, justificou o prefeito. Quanto as empresas de transporte público e lixo, Dr. Hildon disse que irá analisar os contratos, se estiverem em conformidade vai continuar, se não, fará nova licitação.

PARCERIA

Ao ser questionado sobre parcerias com o Governo do Estado, principalmente no trabalho de asfaltamento, entre outras melhorias na infraestrutura do município, Hildon chaves disse que uma das primeiras ações que fez após vencer as eleições foi procurar o governador Confúcio Moura (PMDB), onde tiveram uma reunião extensa e tiveram um bom entendimento. “Porto Velho estava abandonada e toda ajuda é bem vinda. O governador anunciou a compra de um terreno e R$ 50 milhões para a construção da nova Rodoviária”, disse o prefeito.

Ainda sobre parcerias, o prefeito destacou a vinda de emenda no valor de R$137 milhões, viabilizados por meio do esforço de toda a bancada federal, cujos recursos serão investidos em asfaltamento na cidade. “Porto Velho precisa da ajuda e é muito bom receber esta verba federal que envolveu o trabalho de todos os deputados federais e senadores rondonienses”, agradeceu.

Saúde e Educação

O prefeito Hildon Chaves defendeu ainda as nomeações de perfis técnicos de seus auxiliares. Questionado pelo jornalista Alessandro Lubiana, qual seriam os critérios para a escolha, e o que seria melhor para administrar, se um gestor ou um especialista na área. O prefeito defendeu que “as pessoas têm que parar de pensar que pra ser secretário de saúde tem que ser médico. O secretário de saúde não vai passar receita e nem aplicar injeção, mas sim gerir a pasta, por isso o Alexandre Porto, que é um excelente gestor”, justificou.

Já sobre a pasta da Educação, Hildon Chaves diz que o nome do atual secretário, Zenildo de Souza, servidor de carreira, foi bem visto pela classe educacional e que foi um compromisso firmado em campanha em colocar na pasta um técnico da área.

Durante todo o programa exibido ao vivo, pelo canal 25, o prefeito, além das perguntas, recebeu também diversos elogios via redes sociais e telefone da comunidade. “Quero agradecer a todos que confiaram em mim. Também pelo grande apoio que venho recebendo da população da cidade. Vejo nos olhos de todos a esperança que depositaram na minha pessoa em mudar Porto Velho”, finalizou Hildon Chaves.