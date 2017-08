Prefeito dr Hildon Chaves abre 26º Interdistrital de Esportes

Está confirmada para o dia 10 de agosto, a partir das 18h no distrito de Jacy Paraná, a 90 quilômetros da sede de Porto Velho, a presença do prefeito dr Hildon Chaves na cerimônia de abertura do 26º Interdistrital de Esportes, organizado pela prefeitura de Porto Velho, através da Semes, a Secretaria Municipal de Esportes.

Dr Hildon fará a abertura dos jogos e após a apresentação das equipes de futebol masculino e feminino e vôlei, o chefe do executivo inaugura o Complexo Esportivo de Jacy Paraná, obra construída como compensação pela usina hidrelétrica de Santo Antônio, que conta com um dos melhores e maior campo de futebol da Capital, segundo a titular da Semes, Ivonete Gomes.

Outra atração que deve movimentar a população, em especial aos desportistas, é a presença na solenidade do ex-jogador de futebol e atual secretário de Esportes do interior de São Paulo, Marcelinho Carioca. “Também confirmamos a presença da ex- jogadora de vôlei Fofão para abrilhantar nosso evento”, completou a secretária da Semes.

INTERDISTRITAL

A 26ª edição do Interdistrital de Esportes, organizado pela Prefeitura de Porto Velho, promete ser um dos maiores eventos de futebol e vôlei já realizados nos últimos tempos. O campeonato vai contar com a participação de 18 equipes de futebol e vôlei de Porto Velho e distritos. Ao todo vão ser três etapas. Também terá a eleição da Musa do Interdistrital. Cada localidade já está fazendo a seletiva de musas cuja premiação principal ser uma bolsa de estudos.

Vão participar equipes de Jacy Paraná, Rio Pardo, Nova Mutum, Abunã, Vista Alegre, União Bandeirantes, Extrema, Fortaleza do Abunã, Nova Califórnia, Vista Alegre, entre outros distritos.

Fonte: Semes

Fotos: Arquivo