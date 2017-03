Prefeito Hildon recorre ao Deputado Lindomar Garçon e demais membros da bancada federal por manutenção dos R$ 132 milhões para Porto Velho

A audiência ocorreu no gabinete do Prefeito com a participação do Procurador Geral do Município, Sr. José Storer e do Chefe de Gabinete, Sr. Breno Mendes. Por sugestão do Deputado Lindomar Garçon, Hildon Chaves viajou a Brasília para conversar com os demais membros da bancada federal.