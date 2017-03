Prefeito Paciência garante recursos com Lindomar Garçon em Brasília

O deputado federal Lindomar Garçon (PRB-RO) acompanhou o prefeito do município de Governador Jorge Teixeira, João Paciência, juntamente com o vereador Flávio da Central Gás em diversos ministérios e órgãos de Brasília em busca de recursos e melhorias para aquele município.

Lindomar Garçon destinou R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para aquisição de um ônibus para atender a área social, R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para aquisição de uma ambulância, para atender a saúde do Distrito de Colina Verde, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para realização de cursos de capacitação, objetivando a geração de mais empregos e renda no município, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para aquisição de veículos para a Secretaria de Ação Social, além do atendimento de diversos equipamentos agrícolas para atender a prefeitura e as entidades que lidam diretamente com o produtor rural.