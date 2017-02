Prefeito toma café com servidores e explica extinção dos quinquênios

​Dr Hildon Chaves esteve nesta manhã nas secretarias de Obras, Saúde e Esporte e Lazer para explicações.

Os servidores da linha de frente da Secretaria Municipal de Obras, operários, operadores de máquinas, motoristas e encarregados tiveram uma surpresa na manhã desta sexta-feira (10) quando receberam a visita inesperada do prefeito de Porto Velho, dr Hildon Chaves, pouco antes de saírem para as ruas cumprir extensa programação de trabalho elaborada pelo secretário Tiago Beber. O prefeito chamou os servidores da Semob e da Semusb de “heróis de Porto Velho” e disse que o povo começa a perceber o grande volume de ações nos quatro cantos da cidade.

Apesar da chuva que caiu boa parte da noite, Tiago Beber mostrou ao prefeito a extenuante agenda prevista para essa sexta-feira que incluía limpeza e encascalhamento de ruas no Setor Chacareiro, no bairro São Francisco e Lagoinha, além das ruas Açaí, Saul, Massangana, Vitória Régia e Monteiro Lobato, no Jardim Eldorado. Também estava previsto para hoje a operação tapa-buracos nas ruas Anita Garibaldi, Martinica e avenida Rio de Janeiro.

Dr Hildon tomou café com os servidores e aproveitou a ocasião para fazer esclarecimentos acerca da lei que extinguiu o pagamento de quinquênio a partir de agora. Segundo ele, o adicional estava se tornando uma imensa bola de neve que resultaria numa despesa extra de mais de R$ 100 milhões no final de seu mandato.

“A continuar do jeito que estava, daqui a três ou quatro anos a prefeitura estará inviabilizada. Não quero ter de ir de secretaria em secretaria justificar atrasos nos pagamentos ou até mesmo anunciar demissões, mas se continuarmos a incorporar quinquênios aos vencimentos é isso que vai acontecer. Os servidores que já adquiriram o benefício ou os que estão contando tempo para o recebimento não terão perdas. Quem já completou o tempo vai receber e para os que ainda não completaram vamos regulamentar a lei por meio de decreto e estabelecer uma regra de transição para o pagamento proporcional no vencimento do adicional”, explicou o prefeito.

Da Semob, passava um pouco depois das 8h quando seguiu para a Secretaria Municipal da Saúde onde reuniu os servidores para tirar dúvidas sobre a lei do fim dos quinquênios, sempre enfatizando que a lei só atingirá os futuros servidores. Os atuais todos estão contemplados, mesmo que com o pagamento proporcional ao tempo de serviço. Exemplo: quem tem um ano de serviço vai receber um quinto ao completar os cinco anos; quem tem dois anos vai receber dois quintos e assim sucessivamente.

De lá o prefeito foi para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer onde conheceu alguns dos 22 projetos que segundo a secretária Ivonete Gomes estão prontos ou em fase de conclusão, dentre os quais os três que fazem parte do calendário oficial esportivo e de lazer do município: o Campeonato Distrital, a Corrida de Voadeiras, que este ano será no lago da antiga Cachoeira de Teotônio e o Festival de Jacy. É muita coisa que a secretária Ivonete Gomes está conseguindo numa secretaria que na gestão passada se limitava a dois eventos ao longo de todo o ano”, observou dr Hildon ao parabenizar a secretária.