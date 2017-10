Prefeito visita comunidades da margem esquerda do rio Madeira

Primeira-dama Ieda Chaves também acompanhou entregando brinquedos ainda do Dia das Crianças

Saber dos problemas e ouvir sugestões na busca por soluções. Foi com essa intenção que o prefeito dr Hildon Chaves passou parte do dia de domingo visitando comunidades de linhas e ramais à margem esquerda do rio Madeira. Na comunidade de São Miguel, localizada a 52 quilômetros de Porto Velho, o prefeito recebeu reclamações da falta de médicos no postinho de saúde local. Soube dos moradores da comunidade que conta 52 famílias, que há mais de dois anos não há médicos.

Na oportunidade o prefeito disse que irá levar o assunto ao secretário de Saúde, Orlando Ramires e verificar a possibilidade de chamar médicos que passaram em concurso anterior.

“É a primeira vez que venho aqui, pois na campanha política não tive tempo de visitar todas as localidades, mas não sou prefeito de gabinete, estou fazendo isso na minha administração. Quero estar junto com a comunidade pra saber os reais problemas e também ouvir sugestões. É isso que estou fazendo de domingo a domingo”, destacou Hildon Chaves.

Também acompanharam o prefeito os secretários de Educação Marcos, Aurélio e de Ação Social e Família – Semasf, Claudi Rocha, que anotaram reclamações e sugestões das devidas pastas, feitas pelas comunidades.

A equipe também esteve no ramal Maravilha. Região localizada próxima à ponte do rio Madeira e que conta com mais de cem famílias. Lá o prefeito conheceu agricultura familiar, com plantação de abacaxis.

BRINQUEDOS

A primeira-dama Ieda Chaves, junto com sua equipe, participou da comitiva, mas com outro propósito. “Percebemos que muitas crianças não poderiam, por causa da distância, participar da festa do Dia das Crianças, que aconteceu na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, por causa disso separamos parte das doações para entregar em algumas comunidades”, disse.

Assim como na festa das Crianças, foram sorteadas algumas bicicletas e ainda distribuídos brinquedos. A dona de casa Maria das Graças, da Linha de São Miguel, disse que o filho Miguel de 9 anos, quando soube que a primeira-dama iria sortear bicicletas, fez até promessa que iria tirar notas boas na escola. “Era o sonho dele e ele conseguiu. Estou muito feliz. É a primeira-vez que vejo uma primeira-dama por aqui, que trabalha pela nossa população”, disse emocionada.

Fonte: Comdecom|Fotos: Tiago Miranda