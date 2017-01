Prefeitura anuncia obras de melhoria no Colégio Padrão e academias públicas

Entre a segunda quinzena de fevereiro e a primeira semana de março, a prefeitura de Porto Velho iniciará obras de melhorias no complexo esportivo do Colégio Padrão Engenheiro Francisco Erse, no bairro Cuniã, região leste da cidade. A previsão é da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Ivonte Gomes, com base em levantamento apresentado ao prefeito dr. Hildon Chaves.

Entre as medidas previstas estão a conclusão das obras da quadra esportiva, incluindo cobertura e piso, numa ação que irá resgatar por completo a finalidade do local. Segundo a secretária Ivonete Gomes, o prédio ao lado da quadra também será reestruturado, passando, inclusive, depois de pronto, a ser sede da secretaria.

A secretária explica que, no térreo do prédio, “implantaremos, por sugestão do prefeito dr Hildon, um centro de iniciação esportiva, com escolinhas de balé, judô, tae-kwon-do, futebol e vôlei, entre outras modalidades”.

Independente dessas frentes de serviço mais estruturais, Semes e prefeitura já definiram medidas de segurança e proteção do patrimônio. Isso será feito através do fechamento das entradas laterais, deixando como único acesso a parte da frente.

ACADEMIAS

Quanto às academias ao ar livre instaladas em vários bairros de Porto Velho, a prefeitura fará, através da Semes em conjunto com outras secretarias municipais, a recuperação desses espaços importantes para que a comunidade possa praticar atividades físicas, seja por esporte ou saúde.

“Faremos isso promovendo uma ‘cobertura viva’ das academias, instalando estruturas com vigas de madeira e, sobre elas, colocaremos a trepadeira ‘primavera’, gerando sombra e frescor aos usuários”, destaca Ivonete. A madeira será doada de lotes ilegais apreendidos Sedam, secretaria de Meio Ambiente do Estado.

As chamadas “pérgolas” são um projeto criado pelo arquiteto da Semes Rômulo Augusto Dantas “e serão uma inovação nas academias públicas, que terão, ainda, pisos feitos de bloquetes fabricados pelo governo estadual. A mão de obra será gratuita, pois o Estado fornecerá também operários apenados”, conclui a secretária Ivonete.