Prefeitura, através da Funcultural, apoia tradicional festival de Nazaré

Evento acontece entre os dias 21 e 22, com grupos de boi-bumbá, quadrilha caipira, carimbó e dança de velha guarda

O presidente da Funcultural (Fundação Cultural de Porto Velho), Antônio Ocampo Fernandes, recebeu em reunião na segunda-feira (17) o presidente do Instituto Minhas Raízes, Teimar dos Santos Martins, responsável pela realização do tradicional Festival Cultural de Nazaré.

Eles discutiram o apoio da prefeitura de Porto Velho, através da fundação, ao evento, que acontece dias 21 e 22 de julho, no distrito do Baixo Madeira, considerado um dos maiores eventos culturais não só da região ribeirinha, mas também do estado.

Até 2011, o festival, que reúne apresentação de grupos de boi-bumbá, quadrilha caipira, carimbó, dança de velha guarda, ou da terceira idade, ocorria com os festejos religiosos de São Pedro, mas atualmente, o evento, com mais de 40 anos de tradição, é independente.

Ocampo Fernandes disse estar trabalhando junto com o instituto Minhas Raízes e a população tradicional de Nazaré, para “oferecer às demais comunidades da região e também da cidade de Porto Velho, uma temporada bem melhor do que foi até o ano passado”.

Segundo Teimar Martins, Nazaré tem vários outros eventos igualmente importantes para a cultura e a tradição de sua comunidade, a exemplo do Festival da Melancia, Festa de São Pedro, Festa de Nossa Senhora de Nazaré e Festa de São Sebastião dentre outros. “Nos esforçamos e buscamos parceria e apoio para manter esses eventos que são importantes para nossa comunidade, para que eles não se percam no tempo nem se transformem, perdendo suas características originárias”, diz Martins, esperançoso.

Já Ocampo avalia que a missão do Instituto Minhas Raízes encontra ressonância na política cultural do prefeito dr Hildon Chaves, no sentido de preservar os movimentos culturais. “Nossa missão na fundação, assim como a proposta de governo do prefeito dr Hildon Chaves é valorizar e preservar os principais ativos culturais do município”, analisa o presidente da Funcultural, que prestigiará o evento este ano.

Fonte: Funcultural