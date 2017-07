Prefeitura conclui recuperação de 10km da estrada do Belmont

Famílias que foram obrigadas a abandonar suas propriedades em função da cheia de 2014 agora estão retornando

Mais uma obra de recuperação com patrolamento, encascalhamento e compactação foi finalizada pela Subsecretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric). Desta vez foram dez quilômetros da Estrada do Belmont, após o bairro Nacional, na zona rural da cidade.

Com a cheia do rio Madeira em 2014, a estrada que é o único acesso para comunidades rurais daquela região, ficou alagada e algumas propriedades foram cobertas pelas águas. Cerca de 291 famílias que moravam no local tiveram que deixar suas propriedades. Seis agrovilas que produziam frutas e verduras para as feiras livres, com a enchente as famílias foram abrigadas em locais na cidade e agora estão retornando para a localidade.

O produtor Manoel Roque disse que só não abandonou o sítio porque morou durante seis meses em cima de uma balsa. Hoje ele fala com satisfação em poder transportar suas hortaliças para vender na cidade. “Moro nessa região há 15 anos, por aqui já ouvi muitas promessas de melhorias, e não via resultados, agora com essa nova administração do dr Hildon Chaves começo a ver os frutos do trabalho, e volto a ter esperança de dias melhores para nossa agricultura”, comentou.

Waldemira Freire, é produtora de hortaliças e mora há 20 anos no local, “eu e minha família, vivemos do plantio de chicórias. Esperamos que com essa abertura da estrada facilite a nossa vida no escoamento da produção”, comenta Waldemira.

Ednardi de Almeida conta que depois da cheia do rio Madeira, ele e sua família ficaram por muito tempo morando em cima de uma balsa e não saíram da localidade porque não se adaptariam na cidade. “Nosso lugar é aqui. Acredito que esse trabalho que a prefeitura fez na estrada vai facilitar a vida de muitas famílias que estão voltando para retornar a trabalhar com o que realmente sabem fazer”, explica.

O subsecretário municipal da Agricultura, Francisco Evaldo de Lima, disse que todas as frentes de trabalho são determinações do prefeito dr Hildon para que os produtores tenham acesso fácil à cidade e possa vender a produção. “Estamos realizando as medidas necessárias para que os agricultores possam escoar sua produção e garantir também que aos alunos que moram no campo o acesso ao transporte escolar. Estamos cientes das atuais condições das estradas, e toda equipe da Semagric está se dedicando ao máximo para concluir as demandas apresentadas. Sabemos que o alicerce da agricultura são as estradas rurais para escoamento desses produtos”, finalizou Evaldo.

