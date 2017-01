Prefeitura de Porto Velho doa terreno ao Irmãos Gonçalves para a construção de shopping

O prefeito de Porto Velho Dr. Hildon Chaves (foto), do PSDB, doou terreno do município ao empreendimento Irmãos Gonçalves para a construção de um shopping. O terreno está localizado na Av. Amazonas, Bairro Tiradentes, na Zona Leste da Capital.

O decreto foi publicado no Diário Oficial da última quarta-feira (11).





No Art. 2º do decreto de doação, o gestor tucano estipulou que “A área de que trata o artigo anterior, destina-se a construção a construção do Shopping Irmãos Gonçalves, tendo como compensação para o município, a critério da administração, a construção ou reforma de salas de aula na Rede Pública Municipal de Ensino”.

Crise no Irmãos Gonçalves

Em junho de 2016 o grupo Irmãos Gonçalves, com representação em São Paulo, Acre e Rondônia e empregando mais de mil colaboradores, protocolou uma Ação de Recuperação Judicial à 6ª Vara Cível de Porto Velho, para evitar falência. A rede atacadista alegou o arrefecimento da economia em decorrência da crise, aumento dos custos e cortes de crédito como causas para uma situação delicada da empresa.

Veja o decreto

Com informações do Rondoniadinamica e Painel Político