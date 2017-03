Prefeitura de Porto Velho lança nova marca de produtos e mídia

A prefeitura de Porto Velho, lançou ontem a nova marca e o slogan da administração do prefeito Hildon Chaves (PSDB). O evento destinado à imprensa, foi coordenado pelo publicitário Cleiton Pena, da PNA Publicidade que está gerenciando a conta da prefeitura. Segundo Pena, a prefeitura vai dispor de uma Radioweb e um canal na internet para interagir com a população.

O prefeito Hildon Chaves ressaltou que a nova gestão está conectada na internet para ouvir e receber sugestões. “Antes de vir para este evento eu estava respondendo a perguntas de internautas no Facebook”, disse ele. Para acessar e interagir o internauta deve clicar no endereço do hotsite TO DENTRO PVH.

Texto e fotos: Marcelo Gladson

maisRo