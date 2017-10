Prefeitura estimula mulheres à prevenção do câncer de mama

A proposta era elevar a autoestima de mulheres que passaram pelo doloroso momento do tratamento do câncer de mama

Na manhã desta quarta-feira (18) a Prefeitura Municipal de Porto Velho por intermédio do Departamento de Politicas Públicas para Mulheres, promoveu um evento em celebração ao Outubro Rosa, o movimento popular conhecido internacionalmente para estimular a prevenção e a luta contra o câncer de mama.

O evento realizado no Espaço Mulher, teve uma programação diferenciada com a comercialização de jóias, artesanato, maquiagem, cosméticos, corte de cabelo, serviços de manicure e pedicure para levantar a autoestima das participantes do evento. Além da presença de médicos que promoveram uma roda de conversa instruindo para a prevenção do câncer de mama e colo de útero.

Gina de Brito, diretora do Departamento de Politicas Públicas para Mulheres, afirmou estar trabalhando com a “autoestima, capacitação e saúde de todas. A prevenção é a melhor forma de se cuidar, por isso promovemos o evento pensando nas mulheres”. Além do Outubro Rosa, a diretora promete realizar também o Novembro Azul “estamos programando um grande evento para conscientizarmos os homens na prevenção e no diagnostico precoce do câncer de próstata”.

O destaque do evento foram os quadros expostos com fotos de mulheres que estavam em processo de recuperação contra o câncer de mama. As imagens são frutos do projeto “Pérolas no Espelho” da fotografa Graziela Arruda. A proposta elevou a autoestima de mulheres que passaram pelo doloroso momento de câncer de mama, algumas com as cabeças raspadas, outras com mutilações aceitaram o desafio de se mostrar verdadeiramente para incentivar outras mulheres.

Além do secretário municipal de Assistência Social e da Família, Claudi Rocha, que esteve presente apoiando o evento, o secretário municipal de Saúde também esteve presente e afirmou na oportunidade que a Semusa passará a dar mais atenção às mulheres. “Estamos sempre buscando o melhor, vamos tentar unificar toda atenção básica voltada para a mulher em um só local, estamos nos programando para aumentar a quantidade de atendimentos também, estamos começando agora e o objetivo é otimizar o que já está sendo realizado”, anunciou.