Prefeitura firma parceria para manter passeios de barcos

A prefeitura de Porto Velho já está trabalhando para organizar e padronizar os serviços realizados pelos proprietários dos barcos que fazem passeios turísticos e ficam ancorados na região do complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Foi com esse objetivo que o presidente da Fundação Cultural, Antônio Ocampo Fernandes e sua equipe técnica se reuniram na tarde desta terça-feira (17), com donos de embarcações que trabalham no local.

Segundo Ocampo, a intenção não é retirar os trabalhadores da área, mas firmar parcerias para que se organizem, prestem serviços de melhor qualidade e recebam bem as pessoas. “Inclusive, precisamos do apoio de vocês para não deixarem que carros e motos estacionem após os galpões, junto ao deck”, declarou o representante da Fucultural.

Ocampo também solicitou a participação do grupo durante o seminário para elaboração do projeto de reestruturação da Madeira Mamoré, evento que vai acontecer em abril deste ano. Ele destacou que a opinião dos proprietários de embarcações e todas as camadas da sociedade serão de grande importância para definir as ações que a gestão do prefeito dr Hildon Chaves vai implementar.

Ainda conforme adiantou o presidente da Funcultural, com a elaboração do projeto de reestruturação da EFMM, os barcos que fazem passeios turísticos ficarão ancorados em frente ao antigo CIBEC e não mais na área onde ficam atualmente.

Solicitações

Por sua vez, os donos de barcos pediram o apoio da Funcultural para melhorar a segurança na Praça Madeira Mamoré, mais divulgação do local, iluminação e a reforma do deck, dentre outros itens. Ocampo informou que a primeira fase dos trabalhos para mudar a realidade daquele espaço público e atrair mais pessoas já está sendo realizada.

Ao final da reunião o grupo se colocou a disposição do poder público para colaborar, agradeceu e saiu confiante. “O secretário nos atendeu muito bem e demonstrou total apoio. Acreditamos que ele vai realizar nossos pedidos”, afirmou Marcos Barroso. Para Ronilson Alvoredo, o encontro com a equipe de Antônio Ocampo “foi bastante produtivo e certamente vai render bons resultados”.