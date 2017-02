Prefeitura reforça merenda e vai reabrir Mercado do Peixe

Primando pela segurança alimentar das crianças matriculadas na rede municipal de ensino e tornando-a mais nutritiva, a prefeitura de Porto Velho firmou parceria com a Cooperativa de Pescadores de Rondônia, que vai fornecer hambúrguer de peixe para a merenda escolar. A entidade também vai abastecer os permissionários do Mercado do Peixe com várias espécies.

A parceria foi celebrada na tarde de sexta-feira (10), em reunião do vice-prefeito Edgar do Boi com a presidente da Colônia dos Pescadores Z1 Tenente Santana, Marina Gomes e o subsecretário de indústria, comércio, turismo e trabalho, Júlio César Siqueira.

O vice-prefeito informou que a prefeitura está procurando valorizar os produtos e produtores da região, ao mesmo tempo em que garante melhor qualidade na merenda servida às crianças, que passarão a consumir hambúrguer de peixe durante as refeições servidas nas escolas municipais. “A cooperativa tem todos os equipamentos para beneficiar o pescado e profissionais preparados para fornecer produtos de alta qualidade às crianças”, comentou.

A responsabilidade pela aquisição do peixe destinado à merenda escolar será da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O vice-prefeito acredita que o fornecimento será imediato, tão logo sejam concluídos os trâmites legais da parceria por parte da Procuradoria Geral do Município (PGM).

MERCADO DO PEIXE

A parceria com a cooperativa ainda vai possibilitar o fornecimento de produtos a serem comercializados no Mercado do Peixe. “A cooperativa vai dar esse suporte para que possamos reabrir o mercado do peixe”, disse Edgar do Boi. Ele acrescentou que o objetivo do prefeito dr Hildon Chaves é que o local volte a funcionar “a todo vapor” dentro de 30 a 40 dias.

Para que o mercado volte a funcionar, Siqueira explicou que falta apenas chamar os permissionários que desocuparam os boxes desde a época da enchente histórica de 2014, pois o local foi completamente inundado. “Já estamos fazendo contatos para que eles voltem e essa parceria com os pescadores será um atrativo a mais para que possam vir e novamente abrirmos o mercado, que vai movimentar o local e chamar de volta a população”, declarou.

Marina Gomes destacou que a resposta da prefeitura foi a melhor possível, o que ela esperava há muito tempo. “Estamos fazendo uma parceria para que possamos dar o melhor atendimento dentro do Mercado do Peixe, onde atualmente não existe peixe, mas agora terá os melhores produtos a serem fornecidos para a população”, afirmou. Ela acrescentou que a parceria vai fazer acontecer “o que nunca aconteceu dentro daquele mercado”.

Texto e fotos Comdecom