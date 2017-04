Prefeitura renova contratos de transporte escolar e serviço deve ser normalizado nesta quarta-feira

Comprometido com a educação e com todos os demais serviços essenciais ligados a ela, o prefeito de Porto Velho Hildon Chaves determinou que fosse encontrada uma solução urgente para a questão do impasse no transporte escolar na zona rural.

O secretário municipal de Educação (Semed), Zenildo de Souza, e o chefe de gabinete da prefeitura, Breno Mendes, estiveram reunidos na tarde desta terça-feira com representantes das três empresas prestadoras do serviço de transporte escolar rodoviário na capital: José Antonio Xavier, da Amazon Tur; Roniele Cabral, da Rondonorte e Clebia Pantoja, da Flecha Transportes, para por fim a suspensão do transporte que tem atingido diretamente sete mil crianças.

A reunião, segundo Breno Mendes, teve como objetivo a sensibilização das empresas, já que o pagamento das contratadas está previsto para ser debitado até quinta-feira (27). Na semana passada, os trabalhadores do transporte escolar, por meio do sindicato que os representa, paralisaram suas atividades alegando atraso no pagamento.

Os contratos foram renovados no dia 20, porém, em função da tramitação burocrática e do feriado na sexta-feira passada, o pagamento somente será efetivado nesta quarta-feira e, segundo o secretário municipal da Fazenda, Luiz Fernando, estará disponível nas contas das empresas na quinta-feira (27).

“As empresas, vendo nossa boa fé e boa vontade da prefeitura em resolver o problema, se comprometerem a retornar com o serviço de forma parcial já amanhã (quarta-feira)”, garantiu. A Semed ressalta ainda que somente o transporte terrestre parou, sendo que o fluvial segue normalmente.

Assessoria