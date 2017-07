Presidente do PP diz que Cassol será candidato a governador: “Ele concorre, mesmo que seja sub judice”

Em visita à redação do FOLHA DO SUL ON LINE na manhã desta segunda-feira, 31, a advogada Jaqueline Cassol, presidente do Partido Progressista (PP) em Rondônia, reafirmou sua intenção de concorrer a deputada federal em 2018 e revelou: seu irmão, o senador Ivo Cassol, vai disputar o Governo do Estado no mesmo pleito.

Acompanhada do marido, o jornalista Luiz Paulo, e do empresário Ilário Bodanese, maior aliado da família Cassol na cidade, a dirigente progressista conheceu as novas instalações do jornal FOLHA DO SUL, único semanário circulando no Cone Sul, e da gráfica Graphite, que imprime o veículo.

A despeito da condenação no STF, que impediria a participação de Cassol na disputa, Jaqueline esclareceu que vários advogados já emitiram pareceres dizendo que Ivo terá condições de se candidatar, ainda que concorra sub judice. O próprio senador teria dito em público, recentemente, que a única forma de impedir que ele volte a governar o Estado é apelando para o “tapetão”. No voto, diz a dirigente do PP, todas as pesquisas feitas até agora dão vitória ao parlamentar no primeiro turno.

Questionada sobre a possibilidade de ela própria ser lançada como candidata a governadora com o apoio do irmão, a advogada foi enfática: “O meu projeto é concorrer a deputada federal. Os planos A, B e C do nosso partido são o Ivo”.

Ao comentar a disposição do irmão, que já teria decidido que vai mesmo para a briga, mesmo se tiver que disputar a eleição escorado em liminares judiciais, Jaqueline explica: “Qualquer que fosse o cargo disputado por ele, a perseguição seria a mesma. Os adversários sabem que recorrer ao tapetão é a única forma de tentar barrá-lo. Mas não vão conseguir. O Ivo é candidato”.

EXPEDITO

A presidente do PP contou também que o ex-senador Expedito Júnior (PSDB) já teria firmado o compromisso de apoiar a candidatura de Cassol, repetindo a dobradinha vitoriosa de 2006, quando ambos foram eleitos com folga.

Fonte: Fotos: Luiz Paulo / Folha do Sul