Presidente do Sistema Fecomércio-RO é recebido em audiência pelo prefeito Hildon Chaves

O Presidente do Sistema Fecomércio-RO, Raniery Coelho, acompanhado pela Consultora Executiva Cileide de Macedo, e os diretores regionais do Sesc-RO, Valdir Bastos, e do Senac-RO, Ilton Gomes, foram recebidos em audiência na manhã de sexta-feira 03.02 pelo prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves.

A reunião, segundo Raniery Coelho, foi em tom de boas-vindas e para reiteração de um projeto de parceria entre o Sistema Fecomércio e o Município, através de ações que vão impactar significativamente na qualidade de vida da população em especial a classe comerciária funcionários do comércio e do setor turístico.

“Queremos trabalhar juntos com a Prefeitura, pois temos projetos em comum. Na conversa que tivemos com o prefeito fomos muito bem recebidos e iremos manter uma negociação permanente visando o crescimento econômico e urbanístico da cidade”, citou Raniery.

Nas pautas especificamente ligadas ao comércio, Raniery Coelho solicitou ao prefeito uma reunião com todos os representantes do setor produtivo – CDL, Fiero, Sebrae, e a Facer. É uma oportunidade de discutir com o novo prefeito as pautas específicas para o desenvolvimento do comércio local.

No final da audiência, Raniery Coelho entregou ao prefeito um documento contendo um resumo das prioridades do comércio, o projeto de Boas Práticas Ambientais – realizado em parceria com a Prefeitura, e o planejamento do Conselho Empresarial do Turismo (Conetur) para 2017.