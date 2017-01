Presídio em Ariquemes pega fogo e 11 presos fogem pelo portão de entrada

Fogo atingiu cinco celas da unidade prisional em Ariquemes. Polícia militar recapturou três fugitivos, segundo direção do Albergue.

Onze presos do regime semiaberto fugiram, na noite desta quarta-feira (4), após a Casa do Albergado pegar fogo em Ariquemes (RO), na região do Vale do Jamari. De acordo com a direção do presídio, o incêndio atingiu vários colchôes e danificou cinco celas do local. Dos 16 presos na unidade, 11 aproveitaram a confusão e saíram pelo portão de entrada. Ninguém ficou ferido.

Conforme informações da unidade prisional, o fogo na Casa do Albergado começou no início da noite. Além das celas, vários objetos dos apenados foram destruídos pelas chamas.

Após as chamas se espalharem pela unidade, o Corpo de Bombeiros foi chamado até a unidade prisional. Segundo a corporação dos Bombeiros, que demorou cerca de 1h para conter o fogo, uma perícia técnica deve apontar as causas do incêndio.

Durante o incidente, 11 presos do regime semiaberto fugiram pelo portão de entrada. A Polícia Militar (PM) foi acionada logo depois e conseguiu recapturar três dos apenados. Segundo o Tenente Everton Alves, os presos que estão foragidos usam tornozeleiras eletrônicas e estão sendo procurados pelas autoridades.

“Nossa suspeita é que os próprios presos colocaram fogo nos colchões e provocaram o motim”, disse. Ninguém da unidade prisional ficou ferido no incêndio.

Por Ana Claudia Ferreira / Rede Amazônica