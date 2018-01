PRF prende homem com pistola e quase 60 munições na BR-364

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (5), no quilômetro 698 na BR-364, em Porto Velho, com várias munições calibres 380 e 38 e uma pistola calibre 380. O homem de 30 anos de idade foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma caminhonete S-10. Ele estava com mais duas pessoas.

De acordo com a PRF, a arma e as munições foram encontradas durante as buscas no interior do veículo. No total, foram localizadas 51 munições de calibre .380 e cinco calibre .38, todas elas intactas.

Publicidade

Questionado, o condutor do veículo alegou ter comprado a arma de fogo há cerca de um ano, no distrito de Santo Antônio do Matupi, para defesa pessoal, mas não possui registro e nem porte de arma, confirmando o porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 do Estatuto do Desarmamento).

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Porto Velho. O veículo foi recolhido em virtude de irregularidades relacionadas ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Rondoniagora