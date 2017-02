Primeira-dama conhece comunidade de recuperação de dependentes químicos

Com a intenção de identificar as dificuldades e os problemas da área social, a primeira-dama de Porto Velho, Ieda Chaves, acompanhada de sua equipe, esteve na tarde de terça-feira (21), na Associação Acolhedora Confrontando Gigantes, comunidade terapêutica localizada na linha Transpurus, km 22,5, sentido Humaitá, onde estão acolhidos 21 homens em recuperação contra a dependência química.

Fundada há 7 anos pelo missionário Carlos Augusto Pereira de Souza, a Confrontando Gigantes é uma entidade filantrópica que resgata pessoas com internação espontânea. A casa tem capacidade para 34 homens, que são abrigados no espaço onde por nove meses e 15 dias é feito um tratamento divido em fases. A primeira fase consiste na adaptação do interno com o local e futuros colegas e leva em torno de 15 a 30 dias.

Na próxima fase, de até três meses, são doze metas, uma por semana, explorando a dificuldade do interno. Na última etapa é dada atenção especial ao processo de possíveis recaídas.

Desde sua criação, a casa sempre foi custeada com o apoio de doações. O fundador explica que o interno, ao completar todas as fases, sai da entidade empregado para assim fortalecer o seu retorno a sociedade. “O que eu quero é que eles deixem a associação não somente sem usar drogas, mas, sobretudo, mudados, restaurados”, disse Carlos.

Sensibilizada pelos relatos que ouviu a respeito de experiências negativas com as drogas, Ieda parabenizou aos administradores pela missão de restaurar famílias e se prontificou a levar as demandas ao prefeito em busca de parcerias. “Hoje a nossa visita foi para conhecê-los. É um trabalho maravilhoso, quero parabenizar o missionário e também a todos que estão aqui por estarem enfrentando este problema com coragem, nós vamos buscar meios de fortalecer tudo isso”, garantiu a primeira-dama, que deixou claro que novos encontros acontecerão.

Texto e fotos Comdecom

Comunicação – Prefeitura de Porto Velho