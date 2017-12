Programação da Prefeitura começa dia 10 com o desfile da caravana do Papai Noel

Na abertura oficial terá caravana do Papai Noel, acendimento das luzes de Natal e show na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

A Prefeitura de Porto Velho está com uma programação especial para ao Natal, que inicia dia 10 e se estende até o dia 25. Na abertura oficial, dia 10, terá a caravana do Papai Noel, acendimento simbólico das luzes da decoração de Natal e show na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

A concentração da caravana do Papai Noel será na Praça Marechal Rondon, a partir das 15h. Além do Papai Noel, o desfile contará com a participação crianças, de cinco carros alegóricos e das ‘chearleaders’ de três atléticas – Demolidora (Medicina/Unir), Spark (Faculdade Católica) e Metralha (Curso de Direito Ulbra).

Publicidade

O cortejo sairá às 17h em direção à Praça Madeira-Mamoré. Esta é a primeira vez que a Prefeitura realiza um desfile dessa natureza. Após o desfile, no palco montado na Madeira-Mamoré, terá a apresentação da cantata natalina com o coral “Canto Livre”, formado pelos servidores do Ministério Público do Estado (MPE), seguido de apresentação do Ballet Funcultural.

Na quinta-feira,21, o coral do Tribunal de Contas do Estado, “Cantos de Rondônia”, subirá ao palco para mostrar o seu trabalho. Logo depois entra em cena a banda de música da Polícia Militar do Estado. Na sexta,22, a Orquestra Vila Lobos (Marcelo Yamazaki) fará show especial com músicas de filmes dentro do contexto natalino.

A programação continua no sábado,23, com a apresentação da orquestra “Harmonia Celeste”, da Assembleia de Deus e, mais uma vez, o Ballet Funcultural exibirá suas coreografias. E para encerrar as atividades no dia 25, a orquestra de música Laio, que funciona na zona Sul da capital, fará apresentação, juntamente com o Ballet Funcultural.

ILUMINAÇÃO

A decoração natalina já está bastante avançada. O acendimento das luzes começa pela Jatuarana, depois José Amador dos Reis, Sete de Setembro e Carlos Gomes. O trabalho está sendo realizado pelo gabinete do prefeito, em parceria com a Funcultural e a Endur.

Fonte: Funcultural