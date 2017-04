Projeto garante cursos e estágios profissionais para adolescentes moradores de orfanatos

Brasília (DF) – A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei 563/2011 do deputado Lindomar Garçon (PRB-RO), nesta quarta (19). A proposta assegura cursos profissionalizantes e estágios para adolescentes que vivem em orfanatos ou abrigos.

De acordo com o republicano, a finalidade do projeto é garantir aos jovens, privados do apoio familiar, os instrumentos necessários para serem aceitos no mercado de trabalho. “É uma maneira de melhorar a autoestima desses adolescentes que vão contribuir para o bem-estar de toda a sociedade, conforme define o Estatuto da Criança e do Adolescente”, justificou.

Garçon acredita que a formação profissional deve ser desenvolvida de modo simultâneo e integrado à escolarização regular. O PL assegura, ainda, que esses adolescentes sejam matriculados em cursos profissionalizantes, com direito a estágio em órgãos governamentais ou empresas privadas como instrumento de inserção positiva na sociedade.

Fonte: Assessoria