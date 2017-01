Quase 10 horas após seu sumiço, vice-prefeito de Alta Floresta do Oeste é encontrado morto em represa

Alta Floresta, Rondônia – Mais uma tragédia envolvendo um politico do estado de Rondônia é registrado neste domingo dia 15, desta vez a tragédia ocorreu envolvendo o vice-prefeito de Alta Floresta do Oeste, Edmar Boldt, de 50 anos de idade, que ao tratar de peixes em uma represa em sua propriedade na linha 40, acabou virando o barco e caiu nas águas por volta das 11h15m. A equipe do Corpo de Bombeiros de Rolim de Moura se deslocou até a cidade de Alta Floresta do Oeste para realizar as buscas.

De acordo com familiares, Edmar estava em um bote tratando de peixes, quando o bote virou e ele caiu na represa. Ele tentou nadar para as margens, mas não conseguiu. Houve tentativa de resgate por populares antes da chegada do corpo de bombeiros, mas o corpo desapareceu. O corpo do vice-prefeito foi encontrado as 20h40m, quase 10 horas após o seu desparecimento nas águas. A represa precisou ter sua barragem rompida com ajuda de uma PC da prefeitura local, para que o nível de água baixasse para facilitar nas buscas.

Edmar foi empossado no domingo, 01, para assumir por quatro anos o cargo de vice-prefeito na prefeitura da cidade. Edmar Boldt já foi vereador por três mandatos em Alta Floresta. Foi eleito presidente da Câmara de Vereadores por duas vezes. Um homem com potencial político e de muito respeito.