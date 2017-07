Quatro pessoas morrem carbonizadas e duas sobrevivem em grave acidente entre 04 carretas na BR 364

Uma suposta ultrapassagem mal sucedida entre duas carretas, acabou atingindo outras duas carretas e virando tragédia próximo ao distrito de São Lourenço, a cerca de 70 km de Vilhena em Rondônia, quatro pessoas morreram carbonizadas no acidente. A tragédia ocorreu na tarde desta quarta-feira, 19, na BR 364. Duas pessoas sobreviveram e foram socorridas ao hospital regional de Vilhena.

Um grande engarrafamento tomou conta das proximidades do ocorrido. Até por volta das 22 horas de ontem (19) a pista ainda não havia sido liberada. Segundo a PRF, ainda não se sabe a dimensão do congestionamento que se formou na BR-364.

Uma das vítimas fatais, um caminhoneiro chegou a ser socorrido ao Hospital regional mas devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu.

As duas vítimas sobreviventes do sinistro, foram identificadas como, Sirlene dos Santos Antônio, 30 anos, e sua filha Laís, de apenas 06 anos, ambas foram socorridas pelas equipes do Corpo de Bombeiros ao hospital regional onde passam por atendimentos médicos. As duas deram como endereço de residência a cidade de Rondonópolis (MT). Os corpos carbonizados deverão passar por necropsia para identificação.

De acordo com servidores do hospital, a mãe sofreu vários hematomas pelo corpo, mas não corre risco de morrer. Já a garotinha sofreu leves escoriações e também passa bem.

Elas não deram maiores informações, mas podem ser esposa e filha de um dos mortos na violenta colisão entre os veículos de carga.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local, e o caso é considerado crítico.