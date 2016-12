Quatro vereadores gastam R$ 12,5 mil em diárias para participar de congresso em Brasília

Na contramão do ‘aperto de cintos’ exigido pelo momento de crise econômica instalada no Brasil, os vereadores Pastor Delso Moreira (sem partido), Ana Maria (PDT), Jair Montes (PTC) e Edwilson Negreiros (PSB) receberam, individualmente, R$ 3.115,20 em diárias para participar de um congresso em Brasília.

Trata-se do 9º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais (ABRACAM).

O valor recebido abrangeu saída no dia 05 deste mês com previsão de retorno no dia 08.

Somando os valores, o Poder Legislativo gastou 12.460,80 com os edis – sem contar as passagens aéreas.

Dos quatro envolvidos, apenas Montes e Edwilson Negreiros foram reeleitos. Logo, ambos podem tentar justificar a participação no congresso, uma vez que os ensinamentos poderiam ser utilizados para a nova legislatura.

A questão, apesar de legal, envolve a imoralidade entendida pela sociedade ao vislumbrar a ação perpetrada pelo parlamento mirim, uma vez que a população protesta veementemente contra o aumento de seus vencimentos e outras benesses concedidas de vereador a vereador.

Ana Maria concorreu como vice na chapa do atual prefeito Dr. Mauro Nazif (PSB), perdendo a chance de se reeleger.

Pastor Delso Moreira sequer concorreu, ‘largando de mão’ a vereança, tornando completamente injustificável a sua presença no evento.

Além dessas questões, servidores que prestaram serviços à Casa de Leis ameaçam buscar o Poder Judiciário para receber suas rescisões. Isso porque o atual presidente do Legislativo Jurandir Bengala, do PR, deixou de pagar essa verba a estes trabalhadores, deixando para a próxima Mesa Diretora o ‘pepino’.

Bengala alegou, para não promover o pagamento, que estaria dando preferência aos funcionários efetivos da Câmara de Vereadores, além de usar o momento econômico como subterfúgio, sem contar que estaria enfrentando dificuldades em honrar esse compromisso financeiro específico. O mesmo momento econômico não foi suficiente para vetar as diárias concedidas aos colegas para a participação no congresso realizado na Capital Federal.