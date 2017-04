Raupp anuncia que MEC fará dia 12 de Maio lançamento das obras do campus do IFRO em Jaru

O senador Valdir Raupp anunciou que no próximo dia 12 de maio, o ministro da Educação, Mendonça Filho, estará em Jaru para o lançamento oficial das obras do campus do Instituto Federal de Rondônia(IFRO) que vai oferecer cursos superiores e técnico-profissionalizantes para os jovens e adultos da região.

O ato solene está marcado para às 10h da manhã e contará com as presenças do senador, da deputada federal Marinha Raupp, do deputado federal Lúcio Mosquini, além do prefeito João Gonçalves Júnior e demais lideranças políticas da região,

O senador Raupp afirmou que se sente feliz com a ida do ministro Mendonça Filho a Jaru para o lançamento das obras que já se encontram em andamento. O campus de Jaru terá 18 salas de aula, e neste momento, são construídas 12 salas do primeiro bloco, informou o senador Raupp. O investimento total é de 2 milhões e 800 mil e faz parte do projeto de expansão do IFRO, em todo o estado.

O senador lembrou que o seu trabalho em prol da expansão da educação tecnológica, em Rondônia data de muito tempo, e em relação aos campi do IFRO, ele apresentou projetos para construção de unidades do IFRO em várias cidades, como Porto Velho, Guajará, Ariquemes, Ji-paraná, Cacoal e Vilhena em pleno funcionamento. Além de Jaru, o senador Raupp apresentou projeto criando as unidades de Buritis, Rolim de Moura, São Miguel e Machadinho do Oeste.

Foram inúmeras audiências, em Brasília, no MEC e na Casa Civil defendendo a expansão do IFRO. em todo o estado, afirmou o senador Raupp, lembrando que nestas audiências, sempre contou com o apoio da deputada federal Marinha Raupp.

Autor / Fonte: Ribamar Rodrigues