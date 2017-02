Raupp destaca retomada do crescimento econômico em inauguração de agência

Durante a inauguração da nova agência e sede da superintendência do Banco da Amazônia em Porto-Velho na última segunda-feira (20), o senador Valdir Raupp (PMDB-RO) destacou a retomada do crescimento econômico do país. Raupp afirmou que este é o ano muito trabalho e recuperação da economia nacional.

“O Banco da Amazônia sabiamente tem destinado 80% de seus investimentos para o setor de agronegócio. O agronegócio que tem sustentado a economia do Brasil e tem possibilitado essa virada de mesa do crescimento econômico”, declarou Raupp.

Para o presidente do banco, Marivaldo Melo, o crescimento do Estado de Rondônia deve-se a organização e planejamento.

“A Amazônia vai crescer além do Brasil. Mesmo na crise Rondônia mostra sua força e capacidade de gestão com desenvolvimento. Continuaremos investindo porque o retorno que Rondônia nos dá é gratificante”, disse Marivaldo. O presidente informou ainda a liberação de R$ 1 bilhão a empresários e produtores rurais.

“Temos trabalhado muito em todos os setores e demandado muitos recursos do Banco da Amazônia e de outras Instituições. Temos um talento extraordinário para produzir e criar, e o brasileiro como ninguém sabe dar a volta por cima e temos feito isso em Rondônia com a piscicultura, com as nossas lavouras e demais setores”, disse o governador Confúcio Moura (PMDB).

“2017 é um ano de muito trabalho e de recuperação. Tenho certeza que com ações assertivas em prol do desenvolvimento e o otimismo do empresariado, voltaremos para o caminho do desenvolvimento”, concluiu Raupp.

Assessoria Parlamentar

Daniel Santana