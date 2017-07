Raupp destina R$ 1,8 milhão para rodoviária de Nova Brasilândia

Durante o final de semana o senador Valdir Raupp (PMDB-RO), visitou as obras do novo Terminal Rodoviário de Nova Brasilândia D’Oeste, acompanhado do prefeito Hélio, secretários e vereadores do município. A obra deverá ser inaugurada ainda este ano.

Autor da emenda parlamentar, Raupp destacou que o Terminal Rodoviário, construído estrategicamente no centro da cidade, deve aquecer o comércio que está ao redor da obra, quando inaugurado.

“O convênio é de R$ 1,8 milhão, recursos do Ministério do Turismo, e deve dar aos munícipes e a todos os passageiros mais conforto, além é claro de desenvolver o comércio do entorno, que será beneficiado com o movimento do Terminal Rodoviário”, disse Raupp.

De acordo com o prefeito Hélio Mendes (PP) a nova rodoviária deve ser entregue até o final do ano. “Estamos trabalhando, para que algumas modificações e adequações sejam feitas. Nossa meta é inaugurarmos ainda este ano, e graças à ajuda do senador Raupp, tenho a certeza que conseguiremos”, afirmou o prefeito.

