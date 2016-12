Raupp e Marinha comemoram liberação de R$ 10,2 milhões para saúde de Rondônia

A rede pública de saúde em Rondônia ganhou um importante reforço nesta terça-feira (27). Em visita a Porto Velho, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou a liberação de R$ 10,2 milhões para o funcionamento de serviços em quatro municípios do Estado.

A deputada Marinha Raupp comemorou os investimentos. A parlamentar e o senador Valdir Raupp fizeram gestões para que a saúde de Rondônia fosse contemplada com diversas ações e programas do Ministério, como aumento de teto para os atendimentos de média e alta complexidade (MAC), construção de UPAS, reformas, aquisições, ampliações e equipamentos para Hospitais Municipais, Unidades Básicas de Saúde, Centros de Saúde da Mulher, Centos de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas e convênios para o Barco Hospital.

O investimento anunciado será feito mensalmente, a partir de janeiro, e a maior parte do recurso, R$ 6,9 milhões, é para custear a manutenção de 47 leitos de gestação de alto risco no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, na Capital. Também foram contemplados os municípios de Cujubim, Ariquemes, Machadinho, com reforço para o SAMU.

“Em 2017 continuaremos as gestões para melhorar a infraestrutura e o atendimento aos nossas cidadãos, com uma série de ações e investimentos para o Hospital do Câncer da Amazônia, Hospital da Criança Cosme e Damião, e reforço na atenção básica para os municípios do Estado. E com este apoio do ministro Ricardo Barros, do secretário de saúde do Estado, Williames Pimentel, do governador Confúcio Moura e de toda a bancada federal, vamos continuar trabalhando para elevar a qualidade dos atendimentos em saúde”, completou a parlamentar

A deputada Marinha e o senador Valdir Raupp acompanharam o ministro Ricardo Barros durante visitas as unidades hospitalares mantidas pelo estado em Porto Velho, entre elas o Hospital de Base e o Hospital Infantil Cosme e Damião.

O ministro conheceu ainda as obras do Hospital de Câncer da Amazônia e as instalações do Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas (Lepac). A liberação de R$ 25 milhões para um novo Hospital Infantil Cosme e Damião, foi uma das reinvindicações feitas ao ministro.

Para o senador Valdir Raupp a visita mostra o comprometimento do Governo Federal para o desenvolvimento do Estado.

“Em menos de um ano do Governo Temmer, este é o terceiro Ministro que visita Rondônia, e todos tem trago notícias de investimentos importantes. Vamos continuar trabalhando essa parceria para que Rondônia se fortaleça”, declarou Raupp

De acordo com o secretário Williames

Pimentel, o novo Cosme e Damião será uma estrutura independente do Hospital de Base, com mais conforto e centros cirúrgicos melhor equipados, que irá possibilitar muito mais do que as pouco mais de três mil cirurgias de partos de alto risco feitos hoje anualmente.

“É uma meta do atual governo, para melhorar ainda mais a prestação de serviços ofertados nessa unidade hospitalar”, completou Pimentel.