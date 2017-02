RAUPP: “Ji-Paraná receberá 20 milhões para atender Média e Alta Complexidade”

“Ji-Paraná é o coração de Rondônia. Cidade pujante e pioneira que tem se tornado referência para os demais municípios do Estado”. Assim o senador Valdir Raupp (PMDB-RO) iniciou o discurso durante a solenidade de assinatura da Ordem de Serviço da ponte sobre o rio Urupá, na RO 135, na quinta-feira (16) em Ji-Paraná.

Durante a cerimônia que contou, ainda, com a presença do governador Confúcio Moura (PMDB), do presidente da Assembleia Legislativa Maurão de Carvalho (PMDB), prefeito Jesualdo Pires (PSB) e demais autoridades do município, Raupp ressaltou os trabalhos já desenvolvidos e os novos projetos para Ji-Paraná.

“Eu e a deputada Marinha temos conjuntamente pleiteado melhorias para Ji-Paraná, assim como a reforma do aeroporto e o aumento do teto MAC, referente ao atendimento de Média e Alta Complexidade do Hospital de Ji-Paraná , repassado pelo Governo Federal ao município”, disse Raupp.

“Ji-Paraná que recebia 12 milhões, agora receberá 20 milhões com a ação da deputada Marinha e do senador junto ao governo federal. E nós estamos extremamente agradecidos por este carinho para com os jiparanaenses”, declarou o prefeito Jesualdo Pires.

Ponte

O senador parabenizou ainda a ação do governador Confúcio Moura nos municípios e o trabalho do Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

“Assim como essa ponte que é esperada pelos jiparanaenses há anos, o governador Confúcio Moura junto com o diretor Ezequiel Neiva tem revolucionado Rondônia com obras estruturantes e importantes para o desenvolvimento do nosso Estado”.

A nova ponte sobre o rio Urupá que liga Ji-Paraná ao terceiro distrito do município, receberá o investimento de 6 milhões e 300 mil reais do governo do Estado e terá extensão de 150 metros.

Assessoria Parlamentar