Raupp parabeniza aniversário dos 35 anos do Estado de Rondônia

O senador Valdir Raupp parabenizou os 35 anos do estado de Rondônia que transcorrem, neste dia 4 de Janeiro. O território instalado em 22 de dezembro de 1981, tem sua data de comemoração transferida para 4 de janeiro por uma lei do governo do estado.

O senador disse que na passagem dos 35 anos de Rondônia observa-se que o estado experimenta um crescimento econômico jamais visto decorrente dos investimentos públicos federais, a exemplo das usinas de Jirau e Santo Antônio. Foram mais de R$ 20 bilhões investidos, nestes empreendimentos, frisou Raupp.

Ele citou que em 2017, trabalha para que outras obras importantes sejam executadas visando continuar a fase de desenvolvimento socioeconômico do estado. Destacou que sua atuação parlamentar está centrada na construção da ferrovia bioceânica, no trecho Sapezal/Porto Velho; ponte binacional Brasil/Bolívia; o Porto em Guajará-Mirim; restauração da BR-364, além do projeto para a sua duplicação; construção da ponte do Abunã, sentido Rondônia/Acre; conclusão dos viadutos de Porto Velho; construção da Usina Tabajara, em Machadinho com 400 Megawatts; além de investimentos nas áreas de saúde, educação e setor produtivo.

Nos 35 anos de instalação do estado de Rondônia, continuarei ao lado da deputada federal Marinha Raupp trabalhando, em Brasília para atrair novos investimentos públicos e privados para o estado objetivando melhorar a qualidade de vida população, através da geração de emprego e renda, afirmou o senador Valdir Raupp.

Ribamar Rodrigues

Assessoria de imprensa