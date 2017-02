Raupp se reúne com prefeitos e define projetos

O senador Valdir Raupp (PMDB) tem visitado diversas cidades de Rondônia para discutir junto as autoridades e lideranças locais as prioridades de cada município. No final de semana o senador esteve em Primavera D’Oeste, Pimenta Bueno e Espigão D’Oeste.

“É essencial ouvir o que pede a população, e a partir disto implantar projetos que mudem de fato a realidade de cada cidadão, trazendo mais dignidade, cultura, saúde e educação”, declarou o senador Valdir Raupp.

Para a prefeita de Pimenta Bueno, Juliana Roque (PSB), a visita significa a continuidade da parceria. “Este casal (Raupp e Marinha) nunca deu as costas para Pimenta Bueno e agora reforçam essa aliança conosco. Vamos em breve inaugurar algumas obras que estão em conclusão do senador e da deputada e tenho a certeza que depois dessa reunião muitas outras virão”, afirmou Juliana.

A deputada Marinha Raupp destacou o apoio técnico, importante para o prosseguimento de programas. “Muito mais do que emendas, estamos propondo aos prefeitos, e demais autoridades dos municípios, nossa capacidade estratégica para uma gestão eficaz, apontando sempre para o desenvolvimento”, disse a deputada. Quem ganha com isso é o município, porque assim trazemos para a cidade aquilo que de fato anseia a população.

“Espigão reconhece o apoio do casal Raupp que está sempre preocupado em fazer de Rondônia, um Estado progressista e desenvolvido”, disse o prefeito de Espigão D’Oeste Nilton Caetano.

“Nós ouvimos todas as reivindicações e iremos continuar trabalhando para que todos os municípios, dentro do possível possam ser atendidos, pois Rondônia não pode parar”, encerrou o senador Raupp.

